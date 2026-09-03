Deutsche Telekom Aktie
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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Overweight" belassen. Prinzipiell sei nachvollziehbar, warum sich ein aktivistischer Investor für die Bonner interessieren könnte, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag anlässlich der Spekulationen um einen Einstieg von Elliott. Die Aktie erscheine extrem günstig trotz attraktiven Gewinnsteigerungen. Die Aktien würden belastet von "einem einzigartigen Cocktail strategischer Probleme". Zudem sei der im Raum stehende Zusammenschluss mit der US-Tochter T-Mobile US so komplex, dass sich eine breite Front dagegen gebildet habe. Auch hier könnte ein aktivistischer Investor auf der einen oder der anderen Seite Position beziehen. Für eine Neubewertung müsse die Telekom die künftige Beziehung zur US-Tochter plausibel machen und obendrein deren Probleme angehen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,75%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
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