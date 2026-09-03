Inditex Aktie

56,06EUR -0,14EUR -0,25%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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03.09.2026 06:37:37

Inditex Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit erneut soliden Quartalsergebnissen der Spanier, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht am 9. September schrieb./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 18:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56,76 € 		Abst. Kursziel*:
5,71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,03%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

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06:37 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Inditex Overweight Barclays Capital
20.07.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
10.07.26 Inditex Outperform Bernstein Research
15.06.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 56,06 -0,25% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Aktuelle Aktienanalysen

08:16 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:15 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:00 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
06:28 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:20 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:17 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
06:17 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 VINCI Overweight Barclays Capital
02.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
02.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
02.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 BAT Buy UBS AG
02.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
02.09.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
02.09.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Continental Buy UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 adidas Overweight Barclays Capital
02.09.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
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