Inditex Aktie
|56,06EUR
|-0,14EUR
|-0,25%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
03.09.2026 06:37:37
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit erneut soliden Quartalsergebnissen der Spanier, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht am 9. September schrieb./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 18:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,76 €
|
Abst. Kursziel*:
5,71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,03%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|06:37
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|20.07.26
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|10.07.26
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|Bernstein Research
|15.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06:37
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|20.07.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|15.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06:37
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|20.07.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|15.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|56,06
|-0,25%
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|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG