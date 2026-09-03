Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach Gesprächen mit dem Konzernchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Dieser habe erneut die gut gelaufene Einführung des Abnehmmittels Wegovy in Tablettenform betont, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem sehe der Unternehmenslenker vor der noch im September geplanten Einführung der Pille in Deutschland ermutigende Signale, erwarte aber weiter Gegenwind durch den Markteintritt von Nachahmer-Medikamenten des Mittels Ozempic außerhalb der USA./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
275,00 DKK
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
41,01 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
301,65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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