PUMA Aktie

23,88EUR -0,64EUR -2,61%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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03.09.2026 10:57:20

PUMA SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Analyst Robert Krankowski attestierte dem Sportartikelhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein schwierigeres Umfeld für die erhoffte Wende. Die kurzfristige Nachfrage werde weiterhin von vorübergehenden Belastungsfaktoren überschattet. Auch für die Margenentwicklung seien die Voraussetzungen komplex./rob/tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 22:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
25,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23,88 € 		Abst. Kursziel*:
6,78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,78%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:57 PUMA Neutral UBS AG
02.09.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 PUMA Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 23,93 -2,41% PUMA SE

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10:19 Broadcom Outperform Bernstein Research
10:11 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
10:09 Siemens Outperform Bernstein Research
09:59 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:52 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:50 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
08:16 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:15 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:00 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
06:28 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:20 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:17 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
06:17 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 VINCI Overweight Barclays Capital
02.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
02.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
02.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 BAT Buy UBS AG
02.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
02.09.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
02.09.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Continental Buy UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 adidas Overweight Barclays Capital
02.09.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
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