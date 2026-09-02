Sanofi Aktie
|77,19EUR
|0,42EUR
|0,55%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
02.09.2026 12:02:07
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den wöchentlichen Verschreibungszahlen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76,49 €
|
Abst. Kursziel*:
24,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,07%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Sanofi Neutral
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|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|76,97
|0,26%
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|12:02
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:01
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
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|RBC Capital Markets
|11:09
|BAT Buy
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|10:48
|DHL Group Neutral
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|10:47
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:51
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:41
|BMW Buy
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|08:33
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|08:27
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|08:27
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|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:29
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