LEGRAND Aktie

138,20EUR 1,65EUR 1,21%
LEGRAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

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03.09.2026 10:11:23

LEGRAND Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Legrand von 150 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Gael de-Bray lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung die starke Basis und ermutigende Aussichten beim französischen Spezialisten für Elektroinstallationen und Gebäudetechnik. Dass der historisch übliche Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche aktuell zusammengeschmolzen sei, hält er für ungerechtfertigt. Schließlich sei die organische Wachstumsdynamik beim Unternehmen stärker denn je./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEGRAND SA Act. Prov. OPO Buy
Unternehmen:
LEGRAND SA Act. Prov. OPO 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
138,15 € 		Abst. Kursziel*:
15,82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
138,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,77%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:11 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

LEGRAND SA Act. Prov. OPO 138,20 1,21% LEGRAND SA Act. Prov. OPO

Aktuelle Aktienanalysen

10:11 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
10:09 Siemens Outperform Bernstein Research
09:59 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:52 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:50 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
08:16 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:15 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:00 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
06:28 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:20 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:17 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
06:17 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 VINCI Overweight Barclays Capital
02.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
02.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
02.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 BAT Buy UBS AG
02.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
02.09.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
02.09.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Continental Buy UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 adidas Overweight Barclays Capital
02.09.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
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