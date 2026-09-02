BAT Aktie

48,27EUR -0,39EUR -0,80%
BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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02.09.2026 11:09:05

BAT Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco von 5750 auf 5600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Ende September anstehenden Kapitalmarktveranstaltung betonte Faham Baig am Dienstag, dass er dem Tabakkonzern eine Beschleunigung der Umsatz- und Gewinnentwicklung zutraut. Das gesenkte Kursziel begründete er mit leicht reduzierten Ergebnisschätzungen (EPS) aufgrund des starken Pfunds./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,71 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,31 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Faham Baig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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BAT PLC (British American Tobacco) 48,29 -0,76% BAT PLC (British American Tobacco)

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08:51 HUGO BOSS Neutral UBS AG
08:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
08:33 Continental Buy UBS AG
08:27 Nestlé Neutral UBS AG
08:27 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:25 PUMA Equal Weight Barclays Capital
07:29 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
06:59 adidas Overweight Barclays Capital
06:42 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
06:24 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 ASML NV Buy UBS AG
01.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
01.09.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
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01.09.26 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
01.09.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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01.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Reckitt Benckiser Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
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