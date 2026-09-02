BAT Aktie
|48,27EUR
|-0,39EUR
|-0,80%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco von 5750 auf 5600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Ende September anstehenden Kapitalmarktveranstaltung betonte Faham Baig am Dienstag, dass er dem Tabakkonzern eine Beschleunigung der Umsatz- und Gewinnentwicklung zutraut. Das gesenkte Kursziel begründete er mit leicht reduzierten Ergebnisschätzungen (EPS) aufgrund des starken Pfunds./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,71 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,31 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Faham Baig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
10:03
|FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
28.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|11:09
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,29
|-0,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|BAT Buy
|UBS AG
|10:48
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:47
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:51
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Continental Buy
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:29
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|06:42
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|01.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.