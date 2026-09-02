PUMA Aktie
|24,34EUR
|0,02EUR
|0,08%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 22 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das globale Duopol in der Sportartikelbranche sei passe, schrieb die neu für den Sektor verantwortliche Expertin Viktoria Petrova am Dienstag. Sie suchte mit Wachstumsprognosen aus der Makro-Perspektive und individuellen Prognosen unter Berücksichtigung der Profitabilität nach Marktanteilen nach den kommenden Gewinnern und Verlierern. Adidas empfahl sie daraufhin in den Portfolios überzugewichten. Bei Puma sieht Petrova weder große Kursrisiken noch eine starke Klarheit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Equal Weight
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
24,32 €
|
Abst. Kursziel*:
2,80%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
24,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,71%
|
Analyst Name::
Viktoria Petrova
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
01.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
28.08.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
28.08.26
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|adidas, PUMA und Nike unter Druck: Dick's sorgt für Branchenschwäche (dpa-AFX)
Analysen zu PUMA SE
|08:25
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|24,34
|0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:51
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Continental Buy
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:29
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|06:42
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|01.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.