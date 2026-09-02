Iberdrola Aktie
|19,63EUR
|-0,17EUR
|-0,83%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Anstehende regulatorische Vorgaben Spaniens für die Stromversorgung von Datenzentren seien aus Sicht der Stromproduzenten restriktiv, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das betreffe vor allem Solaria, aber wohl auch Iberdrola, Endesa und Naturgy. Der Experte rechnet jedoch mit einer Milderung der Vorgaben in ihrer endgültigen Fassung./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
19,67 €
|
Abst. Kursziel*:
1,70%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
19,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,91%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|16:51
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|16:51
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|16:51
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|19,63
|-0,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:13
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16:51
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:28
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:58
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|13:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:38
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|12:02
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:01
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|BAT Buy
|UBS AG
|10:48
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:47
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:51
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Continental Buy
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:29
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|06:42
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research