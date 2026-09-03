Gerresheimer Aktie
|28,02EUR
|0,32EUR
|1,16%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Für eine optimistischere Einschätzung müsse sich der Spezialverpackungshersteller zunächst nachhaltig stabilisieren, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Die Entwicklung werde vom zyklischen Moulded-Glass-Geschäft gebremst. Es soll aber im Zuge des Umbaus verkauft werden./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 16:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,35%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|08:00
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|08:00
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|27,68
|-0,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG