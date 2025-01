NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer dürfte im vierten Quartal starke Margen bei Auto und ContiTech erzielt haben, schrieb Analyst Michael Aspinall in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Pre-Close-Call des Unternehmens. Nach diesen letzten Signalen vor der Bilanz Anfang März rechnet Aspinall auch mit einem positiven Free Cashflow aus dem Auto-Bereich./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 19:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.