CTS Eventim Aktie
|49,74EUR
|1,34EUR
|2,77%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
30.03.2026 10:25:36
CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 116 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 seien stark gewesen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Der Ausblick sei allerdings vorsichtig./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,15 €
|
Abst. Kursziel*:
129,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
131,20%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|CTS Eventim enttäuscht mit Prognose (dpa-AFX)
|
27.03.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 73 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
27.03.26
|AKTIE IM FOKUS 3: CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein (dpa-AFX)
|
27.03.26
|XETRA-SCHLUSS/DAX bleibt auf Talfahrt - Kursdebakel für CTS Eventim (Dow Jones)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
27.03.26
|CTS Eventim-Aktie dennoch deutlich im Minus: Unternehmensumsatz klettert erstmals über Marke von 3 Milliarden Euro (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|10:25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|27.03.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10:25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|27.03.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10:25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|27.03.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|49,82
|2,93%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:33
|Kering Neutral
|UBS AG
|10:29
|Hermès Neutral
|UBS AG
|10:27
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:27
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:25
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|10:20
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10:20
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|09:56
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09:02
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08:58
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:31
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:00
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:59
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:59
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:58
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:56
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|07:46
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:45
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:45
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:45
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:45
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:19
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:03
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:45
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research