CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Annick Maas befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem White-Label-Geschäft des Unternehmens, das Partnern Ticketverkaufstechnologie, CRM, Merchandising und Transaktionsdienstleistungen bereitstellt. Auch wenn dieser Geschäftsbereich relativ klein sei, verdeutliche er, wie CTS Eventim über den reinen Ticketvertrieb hinausgewachsen sei und seine Rolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei Veranstaltungen ausgebaut habe, schrieb sie./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
57,50 €
|
Abst. Kursziel*:
63,48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
58,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,10%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
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11.08.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro (dpa-AFX)
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07.08.26
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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05.08.26
|Erste Schätzungen: CTS Eventim informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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03.08.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
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