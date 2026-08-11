NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit seiner um neun Prozent erhöhten Umsatzprognose liege er nun über der Konsensschätzung, schrieb Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf starke Ticketverkäufe im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Die Jahresziele des Ticketvermarkter und Event-Veranstalter wertete Paganetty als zurückhaltend. Sie könnten vor dem Kapitalmarkttag im zweiten Halbjahr angehoben werden./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.