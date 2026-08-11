CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit seiner um neun Prozent erhöhten Umsatzprognose liege er nun über der Konsensschätzung, schrieb Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf starke Ticketverkäufe im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Die Jahresziele des Ticketvermarkter und Event-Veranstalter wertete Paganetty als zurückhaltend. Sie könnten vor dem Kapitalmarkttag im zweiten Halbjahr angehoben werden./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57,50 €
|
Abst. Kursziel*:
73,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,97%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
12:34
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro (dpa-AFX)
|
07.08.26
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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05.08.26
|Erste Schätzungen: CTS Eventim informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
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31.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
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31.07.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert (finanzen.at)
|
31.07.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|11:14
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|CTS Eventim Overweight
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|Bernstein Research
|10.08.26
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|10.08.26
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|20.07.26
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|11:14
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
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|Bernstein Research
|10.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
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|CTS Eventim Halten
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|20.02.25
|CTS Eventim Halten
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|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
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