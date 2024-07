NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CTS Eventim von 77 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die kommenden Jahre um bis zu 24 Prozent. Die anhaltend starke Künstler-Pipeline bei dem Konzernveranstalter und Ticketvermarkter treffe auf eine hohe Nachfrage, sodass die Ticketpreise weiter steigen dürften. Zudem könnte die Klage in den USA gegen den Konkurrenten Live Nation ihm dort Marktanteilsgewinne bringen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 11:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.