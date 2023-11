NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien ermutigend gewesen, schrieb Analystin Karin So am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. Unverändert belassene Jahresziele des Ticketvermarkters dürften aber die Begeisterung dämpfen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 07:15 / GMT



