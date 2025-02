NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Internetwerten bezog sich Analyst Marcus Diebel auf die wichtigsten Diskussionen mit Investoren zu Themen wie Wettbewerbsaktivität, Neubewertung von Internet-Unternehmen oder auch Fusionen und Übernahmen. Zum Essenslieferdienst Delivery Hero schrieb er: Unter den Investoren gebe es geteilte Meinungen zur Wettbewerbssituation, während sie Veräußerungen und eine bessere Kosteneffizienz als entscheidend ansehen. Ohne das Thema Fusionen und Übernahmen würden kaum Kurstreiber gesehen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 22:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.