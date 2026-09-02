Siemens Energy Aktie
|139,62EUR
|-0,48EUR
|-0,34%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der Münchner biete weiter Wertpotenzial, selbst wenn man von einem Höhepunkt im Geschäft mit Gasturbinen ausgehe, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Um letzteres drehten sich aktuell die Diskussionen. Ferhani sieht Schwächen aber eher durch hohe Lieferzeiten ausgelöst als durch eine nachlassende Nachfrage./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
140,90 €
|
Abst. Kursziel*:
49,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
139,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,41%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
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01.09.26
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01.09.26
|AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy erneut schwach - JPMorgan beruhigt (dpa-AFX)
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01.09.26
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01.09.26
|Siemens Energy-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight (finanzen.at)
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31.08.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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31.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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31.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
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|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:24
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:24
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|140,12
|0,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:33
|Continental Buy
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:29
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|06:42
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|01.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets