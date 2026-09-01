Bayer Aktie
|48,95EUR
|0,03EUR
|0,06%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Von einer Investorenveranstaltung in den USA zum Agrarchemiesegment am Mittwoch erwartet Matthew Weston Aussagen zu den Fortschritten beim Fünfjahresplan. Im Zentrum des Interesses stehe die baldige Markteinführung neuer Produkte, so der Experte am Freitag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,87 €
|
Abst. Kursziel*:
26,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,66%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
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|Bayer Buy
|UBS AG
|10.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
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|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
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|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
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Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|48,67
|-0,51%
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|11:33
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|Novartis Neutral
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|11:31
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|11:30
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|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
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|Deutsche Bank AG
|11:12
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:12
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11:07
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|Diageo Neutral
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|10:33
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:22
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|Deutsche Bank AG
|10:20
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Siemens Energy Overweight
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|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
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|09:13
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|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
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|31.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
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|31.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG