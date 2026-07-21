Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Spirituosenkonzerns hält er für günstig bewertet./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,43 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
06:00
|Diageo chair hunts for drinks ‘heavyweights’ in board revamp (Financial Times)
|
17.07.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.07.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.07.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
07.07.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|14:05
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Diageo Neutral
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|13.07.26
|Diageo Buy
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|Bernstein Research
|14:05
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|14:05
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|18,56
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Aktuelle Aktienanalysen
|14:05
|Diageo Buy
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|14:03
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|13:20
|Volvo AB Buy
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|13:20
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|11:51
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|10:49
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|Deutsche Bank AG
|10:47
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|10:46
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|10:45
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:08
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|09:39
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:33
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|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
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|09:27
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|Bernstein Research
|09:26
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|09:26
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|09:08
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|08:56
|Novartis Market-Perform
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|08:38
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|08:29
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|08:29
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|08:28
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:20
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG