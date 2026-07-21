Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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21.07.2026 14:05:10

Diageo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Spirituosenkonzerns hält er für günstig bewertet./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,43 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,78 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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