ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die Anleger warteten gespannt auf Informationen zum Ausmaß und zur Tragweite der preislichen Neupositionierung des Spirituosenkonzerns, die im Rahmen der anstehenden Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 und des Kapitalmarkttages erwartet werden, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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