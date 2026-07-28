Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die Anleger warteten gespannt auf Informationen zum Ausmaß und zur Tragweite der preislichen Neupositionierung des Spirituosenkonzerns, die im Rahmen der anstehenden Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 und des Kapitalmarkttages erwartet werden, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
16,00 £
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
18,59 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
16,60 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Sanjeet Aujla
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KGV*:
-
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