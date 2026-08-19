DocMorris Aktie

10,14EUR -0,04EUR -0,39%
DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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19.08.2026 08:35:24

DocMorris Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer seien dem operativen Break-even im zweiten Halbjahr mit den Resultaten der ersten sechs Monate etwas näher gekommen, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach den Zahlen der Online-Apotheke./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
9,50 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,54 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,43 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0,80%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

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08:35 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 DocMorris Neutral UBS AG
15.07.26 DocMorris Sell UBS AG
15.07.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
13.07.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,09 -0,88% DocMorris AG (ex Zur Rose)

Aktuelle Aktienanalysen

08:36 grenke Buy Deutsche Bank AG
08:35 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
08:24 Fraport Hold Warburg Research
08:21 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
07:51 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
07:44 Sanofi Neutral UBS AG
07:37 AstraZeneca Buy UBS AG
07:28 Linde Outperform Bernstein Research
07:22 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
07:17 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
07:04 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07:04 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:03 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:59 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:51 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
06:40 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
18.08.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Hypoport Buy Warburg Research
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
18.08.26 grenke Buy Warburg Research
18.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 JOST Werke Buy Warburg Research
18.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
18.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
18.08.26 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
18.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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