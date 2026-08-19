DocMorris Aktie
|10,14EUR
|-0,04EUR
|-0,39%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer seien dem operativen Break-even im zweiten Halbjahr mit den Resultaten der ersten sechs Monate etwas näher gekommen, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach den Zahlen der Online-Apotheke./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
9,50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,54 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,43 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,80%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
09:42
|ROUNDUP/Geschäft mit dem E-Rezept brummt: DocMorris erhöht Jahresprognose (dpa-AFX)
|
07:00
|DocMorris with strong growth momentum in Rx and Digital Services in the first half of the year and guidance increase (EQS Group)
|
07:00
|DocMorris mit starker Wachstumsdynamik bei Rx und Digital Services im ersten Halbjahr und Verbesserung des Ausblicks (EQS Group)
|
14.08.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
11.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
07.08.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|08:35
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,09
|-0,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:36
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|Fraport Hold
|Warburg Research
|08:21
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|07:51
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|07:44
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|07:28
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:22
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|07:04
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:03
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.