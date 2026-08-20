Beiersdorf Aktie

78,60EUR 0,94EUR 1,21%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.08.2026 11:05:01

Beiersdorf Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
78,16 € 		Abst. Kursziel*:
21,55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
78,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,87%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Beiersdorf AG

mehr Analysen
11:05 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
18.08.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
12.08.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
12.08.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 78,48 1,06% Beiersdorf AG

Aktuelle Aktienanalysen

11:44 BBVA Neutral UBS AG
11:43 Santander Buy UBS AG
11:30 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11:29 Hermès Outperform Bernstein Research
11:29 Richemont Outperform Bernstein Research
11:25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
11:11 Fraport Market-Perform Bernstein Research
11:10 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11:10 Ryanair Outperform Bernstein Research
11:09 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11:09 easyJet Market-Perform Bernstein Research
11:08 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
11:07 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
11:06 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:05 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:05 Danone Outperform Bernstein Research
11:05 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11:04 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
11:03 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
11:02 Nordex Underperform RBC Capital Markets
11:01 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
11:00 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
10:59 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
10:34 L'Oréal Buy UBS AG
10:34 DocMorris Neutral UBS AG
10:23 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
09:28 SpaceX Verkaufen DZ BANK
09:22 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09:00 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 NORMA Group Hold Warburg Research
08:02 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:02 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:40 Sartorius vz. Buy UBS AG
07:39 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:02 Merck Neutral UBS AG
06:43 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.26 TUI Overweight Barclays Capital
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
19.08.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 BAWAG neutral Erste Group Bank
19.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen