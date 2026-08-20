Siemens Energy Aktie
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 210 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
155,76 €
|
Abst. Kursziel*:
28,40%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
153,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,29%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
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