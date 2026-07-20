DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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20.07.2026 12:03:49

DocMorris Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 10,70 Franken angehoben. Die Internet-Apotheke komme mit ihrer Kehrtwende voran, schrieb Analyst Sebastian Vogel am Freitagnachmittag. Vor allem das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland entwickele sich besser als erwartet und auch die Kostenkontrolle habe sich verbessert. Allerdings erwartet der Analyst erst ab 2028 die Rückkehr zu einem freien Barmittelzufluss. Auch liege die erwartete Kapitalrendite (RoIC) bis 2030 nur knapp über den Kapitalkosten (WACC), sodass das Unternehmen auch mittelfristig nur begrenzt Wert für Aktionäre schaffe./ajx/mne/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Neutral
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10,70 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10,74 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0,37%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
10,70 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0,00%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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