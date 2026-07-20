ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 10,70 Franken angehoben. Die Internet-Apotheke komme mit ihrer Kehrtwende voran, schrieb Analyst Sebastian Vogel am Freitagnachmittag. Vor allem das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland entwickele sich besser als erwartet und auch die Kostenkontrolle habe sich verbessert. Allerdings erwartet der Analyst erst ab 2028 die Rückkehr zu einem freien Barmittelzufluss. Auch liege die erwartete Kapitalrendite (RoIC) bis 2030 nur knapp über den Kapitalkosten (WACC), sodass das Unternehmen auch mittelfristig nur begrenzt Wert für Aktionäre schaffe./ajx/mne/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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