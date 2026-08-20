Sartorius vz. Aktie

246,30EUR 12,10EUR 5,17%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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20.08.2026 07:40:05

Sartorius vz Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von ?Neutral? auf ?Buy? hochgestuft. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb Analyst Matthew Weston am Mittwoch. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund 3 Prozent. In seiner Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston weiter eine starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
232,20 € 		Abst. Kursziel*:
29,20%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
246,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,80%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:40 Sartorius vz. Buy UBS AG
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27.07.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 241,70 3,20% Sartorius AG Vz.

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07:40 Sartorius vz. Buy UBS AG
07:39 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:02 Merck Neutral UBS AG
06:43 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.26 TUI Overweight Barclays Capital
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
19.08.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 BAWAG neutral Erste Group Bank
19.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
19.08.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
19.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
19.08.26 grenke Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Fraport Hold Warburg Research
19.08.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
19.08.26 Sanofi Neutral UBS AG
19.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
19.08.26 Linde Outperform Bernstein Research
19.08.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
19.08.26 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
19.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
18.08.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Hypoport Buy Warburg Research
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
18.08.26 grenke Buy Warburg Research
18.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
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