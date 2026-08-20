Sartorius vz. Aktie
|246,30EUR
|12,10EUR
|5,17%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von ?Neutral? auf ?Buy? hochgestuft. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb Analyst Matthew Weston am Mittwoch. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund 3 Prozent. In seiner Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston weiter eine starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
232,20 €
|
Abst. Kursziel*:
29,20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
246,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,80%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
19.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert am Mittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
17.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|241,70
|3,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|19.08.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG