DocMorris Aktie
|11,09EUR
|0,54EUR
|5,12%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Halbjahreszahlen von 4,45 auf 10,15 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gerhard Orgonas attestierte der Online-Apotheke am Mittwoch in seinem Resümee eine positive Entwicklung, was verschreibungspflichtige Medikamente und digitale Dienstleistungen betrifft. Dies führe in seinem Modell zu höheren Umsatzschätzungen. Die Erwartungen an den Free Cashflow erhöhte er noch deutlicher wegen verbesserter operativer Hebel. Der Barmittelfluss sollte nun schon 2028 positiv werden und nicht erst 2030./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
10,15 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10,42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,59%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
|
19.08.26
|ROUNDUP 2/Geschäft mit dem E-Rezept brummt: DocMorris erhöht Jahresprognose (dpa-AFX)
|
19.08.26
|SPI-Handel aktuell: So performt der SPI am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
19.08.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt DocMorris auf 'Neutral' - Ziel 10,70 Franken (dpa-AFX)
|
19.08.26
|AKTIE IM FOKUS 2: DocMorris drehen ins Minus - Durchwachsener Quartalsbericht (dpa-AFX)
|
19.08.26
|ROUNDUP/Geschäft mit dem E-Rezept brummt: DocMorris erhöht Jahresprognose (dpa-AFX)
|
19.08.26
|DocMorris with strong growth momentum in Rx and Digital Services in the first half of the year and guidance increase (EQS Group)
|
19.08.26
|DocMorris mit starker Wachstumsdynamik bei Rx und Digital Services im ersten Halbjahr und Verbesserung des Ausblicks (EQS Group)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11,13
|5,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|09:22
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:00
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|19.08.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK