MBB Aktie

177,00EUR 0,80EUR 0,45%
MBB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4

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20.08.2026 08:51:45

MBB SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MBB nach Halbjahreszahlen von 226 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das angehobene operative Margenziel sei vor allem der Beteiligung an Friedrich Vorwerk zu verdanken, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwoch. Beim Anlagenbauer Aumann dagegen halte der Umsatzrückgang an. Er orientierte sich in seinem Modell an dem Marktwert der Beteiligungen - mit einem 20-prozentigen Holding-Abschlag, den er aber nicht auf die hohen Barmittelbestände anwendet./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MBB SE Hold
Unternehmen:
MBB SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
211,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
175,80 € 		Abst. Kursziel*:
20,02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
177,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,21%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:51 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

MBB SE 176,80 0,34% MBB SE

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08:51 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 NORMA Group Hold Warburg Research
08:02 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:02 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:40 Sartorius vz. Buy UBS AG
07:39 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:02 Merck Neutral UBS AG
06:43 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.26 TUI Overweight Barclays Capital
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
19.08.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 BAWAG neutral Erste Group Bank
19.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
19.08.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
19.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
19.08.26 grenke Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Fraport Hold Warburg Research
19.08.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
19.08.26 Sanofi Neutral UBS AG
19.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
19.08.26 Linde Outperform Bernstein Research
19.08.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
19.08.26 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
19.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
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