MBB Aktie
|177,00EUR
|0,80EUR
|0,45%
WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4
MBB SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MBB nach Halbjahreszahlen von 226 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das angehobene operative Margenziel sei vor allem der Beteiligung an Friedrich Vorwerk zu verdanken, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwoch. Beim Anlagenbauer Aumann dagegen halte der Umsatzrückgang an. Er orientierte sich in seinem Modell an dem Marktwert der Beteiligungen - mit einem 20-prozentigen Holding-Abschlag, den er aber nicht auf die hohen Barmittelbestände anwendet./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MBB SE Hold
|
Unternehmen:
MBB SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
211,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
175,80 €
|
Abst. Kursziel*:
20,02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
177,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,21%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MBB SE
|
13.08.26
|EQS-News: MBB SE hands over CT Formpolster to Nexeras (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: MBB SE übergibt CT Formpolster an Nexeras (EQS Group)
|
07.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
29.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.07.26
|SDAX aktuell: SDAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu MBB SE
Aktien in diesem Artikel
|MBB SE
|176,80
|0,34%
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|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|19.08.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK