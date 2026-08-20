Continental Aktie

68,26EUR 1,26EUR 1,88%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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20.08.2026 06:43:33

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für Europas Reifenbranche am Mittwoch vor allem an die jüngsten monatlichen Absatzzahlen an. Bei Michelin votiert er nun ebenfalls mit "Overweight". Von Conti bleibt Asumendi weiter überzeugt angesichts einer robusten Profitabilität im Reifengeschäft. Eine gute Preis- und Produktmischung und eine günstigere Währungsentwicklung hälfen dem Konzern gegen den anhaltenden Rohstoffpreis-Gegenwind, so Asumendi./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67,26 € 		Abst. Kursziel*:
15,97%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,27%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:43 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Continental Buy UBS AG
04.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Continental AG 67,10 0,15% Continental AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:02 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:02 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:40 Sartorius vz. Buy UBS AG
07:39 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:02 Merck Neutral UBS AG
06:43 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.26 TUI Overweight Barclays Capital
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
19.08.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 BAWAG neutral Erste Group Bank
19.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
19.08.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
19.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
19.08.26 grenke Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Fraport Hold Warburg Research
19.08.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
19.08.26 Sanofi Neutral UBS AG
19.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
19.08.26 Linde Outperform Bernstein Research
19.08.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
19.08.26 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
19.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
18.08.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Hypoport Buy Warburg Research
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
18.08.26 grenke Buy Warburg Research
18.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
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