TUI Aktie

7,05EUR 0,00EUR 0,00%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.08.2026 16:00:28

TUI Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 10 auf 9,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei ziemlich robust gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Resümee. Das Geschäft mit Erlebnissen unter Tui Musement sei der "Gewinnanker". Das Segment Markets & Airlines sei derweil recht volatil./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
9,75 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
7,05 € 		Abst. Kursziel*:
38,22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
7,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,22%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TUI AG

mehr Analysen
16:00 TUI Overweight Barclays Capital
13.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 7,05 0,00% TUI AG

Aktuelle Aktienanalysen

16:00 TUI Overweight Barclays Capital
12:45 Lufthansa Underweight Barclays Capital
11:38 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:18 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:48 BAWAG neutral Erste Group Bank
10:13 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:12 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:12 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:12 Novartis Buy Deutsche Bank AG
10:08 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
10:03 DocMorris Neutral UBS AG
08:36 grenke Buy Deutsche Bank AG
08:35 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
08:24 Fraport Hold Warburg Research
08:21 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
07:51 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
07:44 Sanofi Neutral UBS AG
07:37 AstraZeneca Buy UBS AG
07:28 Linde Outperform Bernstein Research
07:22 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
07:17 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
07:04 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07:04 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:03 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:59 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:51 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
06:40 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
18.08.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Hypoport Buy Warburg Research
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
18.08.26 grenke Buy Warburg Research
18.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 JOST Werke Buy Warburg Research
18.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
18.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen