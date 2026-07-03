Dürr Aktie
|18,20EUR
|0,08EUR
|0,44%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr von 25 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den Quartalszahlen des Anlagenbauers am 6. August bleibe die Unsicherheit hoch und die Branchenstimmung gedämpft, schrieb Nikita Papaccio in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Eine saisonale Verbesserung zum Jahresauftakt sei zwar wahrscheinlich, dürfte aber nicht mit so klaren Profitabilitätssteigerungen einhergehen wie im vergangenen Jahr./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,22 €
|
Abst. Kursziel*:
15,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
16.06.26
|XETRA-Handel SDAX schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
15.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
08.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.06.26
|Handel in Frankfurt: SDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
03.06.26
|Schwacher Handel: SDAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
28.05.26
|XETRA-Handel: SDAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
28.05.26