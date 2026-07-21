easyJet Aktie

7,78EUR 0,02EUR 0,31%
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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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21.07.2026 09:27:30

easyJet Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern, bis hin zur Möglichkeit von Insolvenzen bei kleineren, bilanzschwachen Anbietern./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
6,60 £
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7,81 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
6,63 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10.07.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

easyJet plc 7,78 0,31% easyJet plc

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10:45 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
10:39 Fraport Equal Weight Barclays Capital
10:08 Fraport Market-Perform Bernstein Research
09:52 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:39 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
09:38 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:37 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
09:37 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:35 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:34 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:33 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:27 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09:27 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09:26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09:08 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:56 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08:29 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
08:29 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 IBM Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:05 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
07:20 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
20.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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20.07.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
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20.07.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
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20.07.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
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