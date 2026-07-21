easyJet Aktie
|7,78EUR
|0,02EUR
|0,31%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern, bis hin zur Möglichkeit von Insolvenzen bei kleineren, bilanzschwachen Anbietern./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
6,60 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7,81 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
6,63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|09:27
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|7,78
|0,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:52
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:20
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG