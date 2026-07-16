easyJet Aktie

7,90EUR 0,00EUR 0,00%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 18:12:12

easyJet Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Sector Perform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Sector Perform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
6,77 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
6,77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

mehr Nachrichten