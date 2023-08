LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Encavis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen des Wind- und Solarparkbetreibers hätten die schwächeren Bedingungen bestätigt, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal sei schwächer als gewöhnlich ausgefallen aufgrund des nicht ganz so günstigen Wetters./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2023 / 08:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2023 / 08:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.