HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Michael Filatov berichte am Freitag von einem Investorentrip zum Firmencampus in Maranello. Das Fazit falle positiv aus, da sich der Hersteller luxuriöser Sportwagen so robust präsentiere wie nie zuvor während seiner 2025 begonnenen Bewertung der Aktie. Erfreulich für das kurzfristige Bild sei außerdem ein Analystenbriefing mit Blick auf das zweite Quartal gewesen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:12 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.