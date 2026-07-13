FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einem Gespräch mit einem ehemaligen hochrangigen Mitarbeiter des Sportwagenbauers./rob/niw/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET



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