Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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13.07.2026 12:28:44

Ferrari Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einem Gespräch mit einem ehemaligen hochrangigen Mitarbeiter des Sportwagenbauers./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
328,25 € 		Abst. Kursziel*:
40,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
327,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,27%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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