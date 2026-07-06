Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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06.07.2026 07:07:01

Ferrari Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Buy" belassen. Die Einführung einer Schaltgetriebe-Version des 12 Cilindri mit einem Preisaufschlag von etwa 50 Prozent bestätige, wie sehr sich der Sportwagenbauer der Begeisterung der Ferraristi für die traditionellen Markenmerkmale bewusst sei, schrieb James Grzinic in seiner Einschätzung vom Samstagabend. Auf diese Weise lasse sich die Preissetzungsmacht am oberen Ende der Produktpalette besser ausspielen. Die Chancen für die mittelfristigen Wachstumserwartungen würden immer deutlicher, und die Bewertungserholung der Aktien dürfte die logische Folge davon sein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
337,00 € 		Abst. Kursziel*:
12,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
339,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,03%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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