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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen. Die angekündigte Markteinführung eines 12-Zylinder-Modells mit Handschaltung sei eine Erinnerung daran, dass der Sportwagenbauer trotz der Kritikwelle gegen das jüngst vorgestellte Elektromodell Luce auf Kurs bleibe, schrieb Stephen Reitman am Sonntag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 21:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
337,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
339,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
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