NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen. Die angekündigte Markteinführung eines 12-Zylinder-Modells mit Handschaltung sei eine Erinnerung daran, dass der Sportwagenbauer trotz der Kritikwelle gegen das jüngst vorgestellte Elektromodell Luce auf Kurs bleibe, schrieb Stephen Reitman am Sonntag./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 21:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.