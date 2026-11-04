Ferrari Aktie
|369,05EUR
|-1,75EUR
|-0,47%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum dritten Quartal von 430 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Luxusautos habe zwei Quartale in Folge die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Angesichts des Modells F80 und anderer höherpreisiger Fahrzeuge dürften nun die Schätzungen für das kommende Jahr zulegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
435,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
367,95 €
|
Abst. Kursziel*:
18,22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
369,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,87%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
03.11.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 384 Euro (dpa-AFX)
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03.11.26
|ROUNDUP: Ferrari hebt Gewinnprognose erneut leicht an - Aktie auf Jahreshoch (dpa-AFX)
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02.11.26
|Ausblick: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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|Riesenzoff bei Ferrari: Hamilton stinksauer (dpa-AFX)
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|Erste Schätzungen: Ferrari verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ferrari auf 'Overweight' - Ziel 380 Euro (dpa-AFX)
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|Rolex was for crypto, Ferrari is for AI (Financial Times)
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17.09.26
|Ferrari aims for ocean-racing records with Hypersail (Financial Times)
Analysen zu Ferrari N.V.
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|368,65
|-0,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG