Ryanair Aktie
|24,75EUR
|1,14EUR
|4,83%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 27,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen höherer Annahmen für Treibstoffkosten senkte Ruairi Cullinane die Schätzungen für das Nettoergebnis und das Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2028 um jeweils rund ein Sechstel. Der Billigflieger dürfte aber künftig von wieder sinkenden Ölpreisen oder aber dem Scheitern von Konkurrenten profitieren, schrieb der Experte am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
27,50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23,85 €
|
Abst. Kursziel*:
15,30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,93%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
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02.11.26
|Ryanair fliegt von Saarbrücken künftig auch nach Málaga (dpa-AFX)
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|ROUNDUP: Ryanair erwägt Nullrunden wegen teuren Kerosins - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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|Ryanair Aktie in Grün: Flugangebot in Deutschland wird weiter gekürzt (dpa-AFX)
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|Ryanair-Aktie zieht an: Fluggesellschaft streicht Angebot auch in Berlin deutlich zusammen (APA)
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19.10.26
|Ryanair-Aktie schwächer: Expansion im Südwesten im Blick (dpa-AFX)
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13.10.26
|BER-Flughafenchefin über Ryanair-Rückzug: 'Ein heftiger Schlag' (dpa-AFX)
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08.10.26
|Aktie im Minus: Ryanair reduziert Flugangebot, Berlin trifft es am stärksten (dpa-AFX)
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Analysen zu Ryanair
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|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|24,79
|5,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:09
|Merck Neutral
|UBS AG
|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12:05
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:04
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12:02
|RWE Buy
|UBS AG
|12:01
|Enel Buy
|UBS AG
|12:00
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:33
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|11:20
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:14
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|10:56
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.