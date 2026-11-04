Pfizer Aktie

26,61EUR -0,15EUR -0,54%
Pfizer ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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03.11.2026 22:36:51

Pfizer Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Umsatz und Gewinn (EPS) des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Akash Tewari am Dienstag. Dazu komme die angehobene Jahresprognose für beide Kennziffern./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 36,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 30,00 		Abst. Kursziel*:
20,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 30,00 		Abst. Kursziel aktuell:
20,00%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Pfizer Inc. 26,61 -0,54% Pfizer Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

07:20 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:15 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
07:08 IONOS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.26 Evonik Halten DZ BANK
03.11.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
03.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK
03.11.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
03.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Eni Buy UBS AG
03.11.26 BP Buy UBS AG
03.11.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
03.11.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
03.11.26 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
03.11.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Visa Kaufen DZ BANK
03.11.26 CTS Eventim Buy UBS AG
03.11.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
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