Pfizer Aktie
|26,61EUR
|-0,15EUR
|-0,54%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Umsatz und Gewinn (EPS) des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Akash Tewari am Dienstag. Dazu komme die angehobene Jahresprognose für beide Kennziffern./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 36,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 30,00
|
Abst. Kursziel*:
20,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 30,00
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,00%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|26,61
|-0,54%
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|07:20
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|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
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|07:08
|IONOS Hold
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|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG