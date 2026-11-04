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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Der Immobilienportalbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dabei seien Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
102,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86,85 €
|
Abst. Kursziel*:
18,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,29%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
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