1&1 Aktie

24,10EUR 0,05EUR 0,21%
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WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

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04.11.2026 07:29:14

1&1 Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gustav Froberg passte seine Finanzprognosen für den Mobilfunkanbieter an die jüngste Kapitalerhöhung durch eine Sacheinlage der Muttergesellschaft United Internet an. Dadurch steige der Anteil von United Internet an dem Unternehmen um rund zwei Prozentpunkte, schrieb er am Dienstag. 1&1 bleibe ein attraktives Investment mit Blick auf eine Konsolidierung des deutschen Telekommunikationsmarktes./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: 1&1 AG Buy
Unternehmen:
1&1 AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,30 € 		Abst. Kursziel*:
15,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,18%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:29 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,10 0,21% 1&1 AG

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08:43 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:42 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:14 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:09 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:57 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07:56 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:43 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
07:30 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:29 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:20 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:15 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
07:08 IONOS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.26 Evonik Halten DZ BANK
03.11.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
03.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK
03.11.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
03.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Eni Buy UBS AG
03.11.26 BP Buy UBS AG
03.11.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
03.11.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
03.11.26 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
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