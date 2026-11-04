1&1 Aktie
|24,10EUR
|0,05EUR
|0,21%
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
1&1 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gustav Froberg passte seine Finanzprognosen für den Mobilfunkanbieter an die jüngste Kapitalerhöhung durch eine Sacheinlage der Muttergesellschaft United Internet an. Dadurch steige der Anteil von United Internet an dem Unternehmen um rund zwei Prozentpunkte, schrieb er am Dienstag. 1&1 bleibe ein attraktives Investment mit Blick auf eine Konsolidierung des deutschen Telekommunikationsmarktes./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: 1&1 AG Buy
|
Unternehmen:
1&1 AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,30 €
|
Abst. Kursziel*:
15,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,18%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu 1&1 AG
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.at)
|
03.11.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu 1&1 AG
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,10
|0,21%
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|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG