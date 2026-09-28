HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 384 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Filatov zog am Freitag ein positives Fazit seiner Händlerchecks in den USA, Europa und China./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:21 / GMT

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