HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Bewertung des Medizinkonzerns spiegelt laut Analystin Victoria Lambert die nachlassenden Risiken durch die sogenannten Abnehmspritzen (GLP-1) noch nicht wider. Allerdings habe der Aktienkurs bereits positiv auf Studiendaten von Novo Nordisk reagiert, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der Beteiligung an FMC hätten verbesserte Gewinnaussichten des Dialyseanbieters auch positive Auswirkungen auf die Ergebnisse von Fresenius./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





