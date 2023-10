FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fresenius nach vorzeitigen positiven Studienergebnissen von Novo Nordisk von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die am Kapitalmarkt insbesondere für Fresenius Medical Care (FMC) sehr negativ aufgefassten Nachrichten des dänischen Pharmaherstellers hätten auch die Fresenius-Aktie stark belastet, dies sei aber übertrieben gewesen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht für Fresenius mit künftig dekonsolidierter FMC weiterhin sehr gute operative Perspektiven und signifikantes Kurspotenzial./ajx/tav



