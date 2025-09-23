NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 4650 Pence belassen. Die Logistikagentur des US-Verteidigungsministeriums DLA plane den Kauf von Scandiumoxid beim Bergbaukonzern zu einem höheren Preis als dem erwarteten Marktpreis, schrieb Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn das für Rio Tinto positiv sei, habe der Deal für kleinere Scandiumproduzenten noch größeres Potenzial./niw/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.