Rio Tinto Aktie
|54,00EUR
|0,17EUR
|0,32%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 4650 Pence belassen. Die Logistikagentur des US-Verteidigungsministeriums DLA plane den Kauf von Scandiumoxid beim Bergbaukonzern zu einem höheren Preis als dem erwarteten Marktpreis, schrieb Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn das für Rio Tinto positiv sei, habe der Deal für kleinere Scandiumproduzenten noch größeres Potenzial./niw/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:00 / ET
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46,91 £
|
Abst. Kursziel*:
-0,87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
46,91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,87%
|
Analyst Name::
Christopher LaFemina
|
KGV*:
-
