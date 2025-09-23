Rio Tinto Aktie

54,00EUR 0,17EUR 0,32%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
23.09.2025 18:39:39

Rio Tinto Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 4650 Pence belassen. Die Logistikagentur des US-Verteidigungsministeriums DLA plane den Kauf von Scandiumoxid beim Bergbaukonzern zu einem höheren Preis als dem erwarteten Marktpreis, schrieb Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn das für Rio Tinto positiv sei, habe der Deal für kleinere Scandiumproduzenten noch größeres Potenzial./niw/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
46,50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
46,91 £ 		Abst. Kursziel*:
-0,87%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
46,91 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,87%
Analyst Name::
Christopher LaFemina 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

