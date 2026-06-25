Grand City Properties Aktie
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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grand City Properties von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Thomas Rothäusler wird in seiner am Donnerstag veröffentlichten Branchenanalyse optimistisch für Wohnimmobilienunternehmen. Dabei zählt er Vonovia jetzt neben Merlin Properties und VGP zu seinen Favoriten. Vorsichtiger wird er im Gewerbebereich, wobei er im Segment der Logistik-Immobilien Potenzial für eine Neubewertung sieht. Generell hält er höhere Zinsen für eingepreist und sieht Chancen auf einen Schwenk aus Wachstums- in Value-Werte./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,90 €
|
Abst. Kursziel*:
1,12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,01%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
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