Grand City Properties Aktie

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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

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01.06.2026 09:28:42

Grand City Properties Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 9,80 auf 10,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
10,70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
9,59 € 		Abst. Kursziel*:
11,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,88%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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