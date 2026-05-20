Grand City Properties Aktie

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Grand City Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

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20.05.2026 09:46:15

Grand City Properties Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Grand City Properties von 11,00 auf 9,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die von Aroundtown erhöhte Beteiligung an Grand City von 63 auf 82 Prozent sei eher als eine Qualitätsmaßnahme im Portfolio zu sehen und weniger als eine Story zu mehr Größe, schrieb Charles Boissier am Dienstagabend. Angesichts des überdurchschnittlich hohen Spreads gegenüber den Bund-Renditen sieht er nur begrenzten Spielraum für eine Kurssteigerung./ajx/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
9,53 € 		Abst. Kursziel*:
0,73%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,31%
Analyst Name::
Charles Boissier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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